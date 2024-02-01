KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Şubat 2024 12:16
2024/3 tarim ve orman bakanligi destek personeli basvuracaklar.

Ortaöğretim destek personeli temizlik unvanına başvuracak kimler varr ??


mehmetemin99
Aday Memur
01 Şubat 2024 12:18

ben başvurdum 71.8 puan ile sizce gelme ihtimali nedir?


Ryox
Memur
01 Şubat 2024 12:26

Ben 84 puanla basvuracagım insAllah , bende tereddüt ediyorum ama universitelere girenlere bakıyorum 60 kusurlu puanlarla atanmışlar hep. Bu arada nereleri yazdınız

mehmetemin99, 1 saat önce

ben başvurdum 71.8 puan ile sizce gelme ihtimali nedir?

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