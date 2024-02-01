Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Şubat 2024 12:20
İTO Ocak ayı enflasyon %6.72

İTO Ocak ayı enflasyon %6.72


Akademik7224
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 12:54

Ben haftalar öncesinden Ocak ayı enflasyonu %7'yi geçmeyecek dedim, bana küfrettiler, linç ettiler, iftira attılar, dalga geçtiler ve en kötüsü insanları çift hane gelecek diye yanılttılar. Yahu kendi fikrini yaz geç saygım sonsuz bana niye bulaşıyorsun!!!


Vardır bir hayır
Memur
01 Şubat 2024 13:03

Nasıl bu kadar düşük aciklayabiliyorlar anlamak mümkün değil bu ay en az %20


Karizmaunl
Şube Müdürü
01 Şubat 2024 13:13

Allah korkusu olmayanlar, dönen tekerlerine çomak sokulmasını istemeyenler, ranttan beslenip kesilmesini istemeyenlerin hepsini Allah'a havale ediyorum, nasıl biliyorsa öyle helak etsin hepsini. Rabbim neylerse güzel eyler.

Vardır bir hayır, 29 dk. önce

Nasıl bu kadar düşük aciklayabiliyorlar anlamak mümkün değil bu ay en az %20


mıcheal owen
Şube Müdürü
01 Şubat 2024 13:16

Üstadım insanlar sana inanmak istemiyor çünkü Ocak ayında fiyatlar çok arttı. %6-%7 komedi gibi

Akademik7224, 38 dk. önce

Ben haftalar öncesinden Ocak ayı enflasyonu %7'yi geçmeyecek dedim, bana küfrettiler, linç ettiler, iftira attılar, dalga geçtiler ve en kötüsü insanları çift hane gelecek diye yanılttılar. Yahu kendi fikrini yaz geç saygım sonsuz bana niye bulaşıyorsun!!!


sozdemir37
Aday Memur
01 Şubat 2024 13:24

3 Günde mazota 3 defa zam geldi Bu bile tek başına %7 zam demek.Eldivenden merdivene gelen zamlar ise zaten alım gücünü düşürdü.. TÜİK %5 derse hiç şaşırmam


Arizonalı
Memur
01 Şubat 2024 13:26
ito (avdagiç) nun tüik ile ortak bu kararı verdiğine dair yemin edebilirim ancak ispatlayamam.
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