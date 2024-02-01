Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 12:30
iller arası tayin ayrılıs süresi

aile hekimliğinde calısırken hemşire olarak tayinim onaylandı sürec hakkında bilgisi olan var mı

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