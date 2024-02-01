Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2024 12:58
Polsan Hakkında
Arkadaşlar polsana üye olmayı düşünüyorum ancak yeterli bilgiye sahip değilim, üye olmak mantıklı mı, biraz bilgi verirseniz sevinirim

yaman32
Aday Memur
01 Şubat 2024 13:09

kesinlikle üye ol kardeşim. ben 20 senelik üyeliğim var, şu an emekli olsam 550 bin civarı alıyorum. eğer emeklilik 10 seneden fazla ise, emin ol devletin verdiği ikramiye civarı alırsın. Şimdi sana altın al, BES yap filan diyeceklerdir, BES te yap, altında yap, ama polsan a mutlaka üye ol. diğerlerinden zora düşünce çıkabilirsin, istikrarı yakalayamama ihtimalin zordur. sana sakın olma diyenlerin çoğunluğu üye olmayanlardan olacaktır kardeşim.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararı2024 Şubat ayı mazaret atamasıEgm Fetö idari soruşturma2024 yılı genel atama hakkındaTelekom Egm tarifeleri ne zaman güncellenirDilim raporuEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıŞubede çalışmak istemiyorum ancak çalıştırıyorlarTaltif duyumu

Sözlük

İnsanları kategorize etmek 4 Küçükken içindeki çocuğun ihtiyar olup,büyüdüğünde icindeki cocu 19 Kendi doktoru olmak 1 kim olduğunu biliyorum 2 şam çeliği 1 Ramazan Pişkin 2 Kumpas 1 şakır şakır 2 metafor 2 o benim arkadaşım 5

Son Haberler

CHP Genel Başkanı Özel: Bizi buraya getiren seçmen değişmediZonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulunduTrabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandıElazığ'da 2 bin 255 deprem konutu şubatta teslim edilecek2 bine yakın STK, Başkentte 'Gazze'de Soykırıma Dur De' temalı basın açıklaması yaptı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci