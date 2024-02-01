Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 13:00
Bursa'da promosyonda son durum: Osmangazi 29bin TL Yıldırım 30bin TL

Koca koca ilçeler en düşük maaşın da altında kalan miktarlara bağlanmış durumda. Gerçekten çok yazık. Bu miktarlar 2022 yılında farklı kurumlarda verildi. sadece Osmangazi'de 11bin kadrolu personel var.

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