Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2024 13:10
9331 nitelik kodu

merhabalar.

personel ilanlarında önlisans işletme-muhasebe

nitelik kodu 9331 olan

bu bölüm için önlisans işletme bölümü mezunları başvurabiliyor mu

arada virgül yok tire işareti koymuşlar virgül olsa hiç bir sorun olmuycak ama


hkn000064
Memur
01 Şubat 2024 13:11

yoksa işletme-muhasebe diye başka bir bölüm mü var

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hakim ve Savcılara Yine 19.000 TL seyyanen zam verildi.Cezaevi servislerinin kaldırılacağı ile ilgili haberler.Kadrolu ikm'nin başka bakanlığa geçmesiAdliyelerde çay ocaklarıcezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,Tebligat ve Posta Listesi Yapmak Kimin VazifesiTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?Katipliği Bırakıp Asker Olmak?İKM Mazeret tayinicezaevi vardiya sistemi 24/72 olsa nasil olur

Sözlük

kahve türleri 2 şemşamer 2 14 şubat klasikleri 2 engel butonu 3 tezsiz yüksek lisans 3 tiramisu 1 Yöresel türküler 3 merveler 3 panathiniakos 1 kim olduğunu biliyorum 2

Son Haberler

CHP Genel Başkanı Özel: Bizi buraya getiren seçmen değişmediZonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulunduTrabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandıElazığ'da 2 bin 255 deprem konutu şubatta teslim edilecek2 bine yakın STK, Başkentte 'Gazze'de Soykırıma Dur De' temalı basın açıklaması yaptı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci