KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 13:22
Ankara kaç hemşire alır
arkadaşlar sıralamam 1200 lise hemşireyim. kaç kişi yazacak ve sizce anlara yada yakın iller olma ihtimali kaçtır ?

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