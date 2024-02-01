eşinden ve çoğundan ayrı memuriyet yaşayanlar nasıl idare etti durumu ?

arkadaşlar eşimden ve çocuğumdan ayrılmak istemesem de böyle bir ihtimal var. durumu nasıl idare ettiniz? avantaj sağladığınız yada durumu idare etmek adına uyguladığınız yöntemler oldu mu? yardım ederseniz çok sevinirim.

arkadaşlar eşimden ve çocuğumdan ayrılmak istemesem de böyle bir ihtimal var. durumu nasıl idare ettiniz? avantaj sağladığınız yada durumu idare etmek adına uyguladığınız yöntemler oldu mu? yardım ederseniz çok sevinirim.