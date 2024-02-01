Mesleğe başladıktan sonra ortaya çıkan genetik rahatsızlık durumu

uygulasalar bile geneli mahkemeden döner çünkü kişi gerekli görülen tüm muayenelerden uygunluk alarak polis oluyor ve olağan akışta kimse kendisinde belirti göstermeyen ve sağlık kontrollerinde çıkmayan bir hastalığı bilemez bu nedenle iyi niyetlidir

uygulasalar bile geneli mahkemeden döner çünkü kişi gerekli görülen tüm muayenelerden uygunluk alarak polis oluyor ve olağan akışta kimse kendisinde belirti göstermeyen ve sağlık kontrollerinde çıkmayan bir hastalığı bilemez bu nedenle iyi niyetlidir