Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2024 14:14
Mesleğe başladıktan sonra ortaya çıkan genetik rahatsızlık durumu

Arkadaşlar meslekten önce herhangibir tedavi yada tanı olmamasına rağmen meslekten sonra ortaya çıkan genetik hastalık sebebi ile sgk 98/b uygularmı


AlperTungacı
Aday Memur
01 Şubat 2024 14:24
uygulasalar bile geneli mahkemeden döner çünkü kişi gerekli görülen tüm muayenelerden uygunluk alarak polis oluyor ve olağan akışta kimse kendisinde belirti göstermeyen ve sağlık kontrollerinde çıkmayan bir hastalığı bilemez bu nedenle iyi niyetlidir

Patrio1t
01 Şubat 2024 15:01

Süreci nekadar sürüyor acaba bilginiz varmı

AlperTungacı, 2 saat önce
uygulasalar bile geneli mahkemeden döner çünkü kişi gerekli görülen tüm muayenelerden uygunluk alarak polis oluyor ve olağan akışta kimse kendisinde belirti göstermeyen ve sağlık kontrollerinde çıkmayan bir hastalığı bilemez bu nedenle iyi niyetlidir

AlperTungacı
Aday Memur
01 Şubat 2024 15:31
bilgim yok ama forumda 98 b diye aratırsanız kapsamlı bi konu var sayfalarca yorum yapılan işinize yarar umarım
Patrio1t, 1 saat önce

Süreci nekadar sürüyor acaba bilginiz varmı

Toplam 3 mesaj

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