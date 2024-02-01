Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 14:14
Eğitim durumu tayini + eş durumu tayini

Arkadaşlar merhaba ikisi de sağlıkçı olan eşlerden birinin eğitim durumundan tayini çıktığı takdirde eşini eş durumu tayini yoluyla yanına çekebiliyor mu? Yönetmeliklerde açıklayıcı bir yoruma rastalamadım yardımcı olabilecek varsa sevinirim.

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