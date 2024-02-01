KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Şubat 2024 14:45
ktb çalışma yerlerini neden söylemez.

kültür ve turizm bakanlığını aradım. "atanacak kişiler il merkezinde mi yoksa ilçe merkezinde mi çalışacak" diye sordum. "atamadan sonra belli olacak" dediler. bunu neden söylemiyorlar. veya bunu öğrenmenin başka yolu yok mu? köy gibi ilçelere gitmek zorunda mıyız?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 14:47

Köy gibi ilçelere gitmek zorunda değilseniz ilgili kurumu tercih etmek zorunda değilsiniz diye düşünüyorum


mununga
Aday Memur
01 Şubat 2024 14:47

görüştüğünüz kişi de bilmiyordur


test4
Aday Memur
01 Şubat 2024 15:00

il müdürlüklerini aradım "biz bilmiyoruz, bakanlığı arayın" dediler. bakanlığı aradım "konu hakkında bilgi veremiyoruz, atamalardan sonra belli olur" dediler.

mununga, 1 saat önce

görüştüğünüz kişi de bilmiyordur


test4
Aday Memur
01 Şubat 2024 15:02

rica ediyorum, benim konulara yazma sen. sabah akşam buradasın. her yerden sen çıkıyorsun

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Köy gibi ilçelere gitmek zorunda değilseniz ilgili kurumu tercih etmek zorunda değilsiniz diye düşünüyorum


mununga
Aday Memur
01 Şubat 2024 15:11

Hocam şimdi kültür ve turizm teşkilatı geniş kurum ama ilçe teşkilatı yok diye biliyorum fakat ilçelerde müze, kütüphane, örenyerleri, turizm danışma yerleri vs. Buro personelini buralarda çalıştırabileceği gibi il müdürlüğündeki birimlerde de çalıştırabilir. il tercih etti iseniz çalışacağınız yer kararını il müdür yardımcıları veriyor genelde bazı yerlerde il müdürü de bakar. Telefonla aradığınız görüştüğünüz kişiler bu minvalde soruya cevap vermez cevap veremez. Kendisi de bilmez.

test4, 1 saat önce

il müdürlüklerini aradım "biz bilmiyoruz, bakanlığı arayın" dediler. bakanlığı aradım "konu hakkında bilgi veremiyoruz, atamalardan sonra belli olur" dediler.

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