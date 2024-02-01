Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 14:57
112

Isparta 112'de çalışan Att/Paramedik var mı?


darkkinght
Memur
01 Şubat 2024 15:59

puan kaç hocam

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3+1 eş durumu ocakta açılır mı?İLLER ARASI ÇKYS SÜRESİGörev Belgesi Hakkındakpss-2023/5 tercih kilavuzu saglik bakanligi zimette dusmeme tekrar tercih vermeBüro personeli olarak atanmıştım sağlık bakanlığına TDS olarak atanabilir miyim?eş tayini yardım Raporsaglik meslek lisesikura saati iller arası2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyiş

Sözlük

panathiniakos 1 Fakirlik anısı olmayan insan 1 Zayiflamak için öneriler 2 Takıntı problemi 2 statik elektrik 1 permineralizasyon 1 kalpak 2 gülfeşan 7 Hislerinize tercüman olan şiirler 3 14 şubat klasikleri 2

Son Haberler

Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttıMEB Adaylık Eğitim Programının süresi uzatıldıZonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 75 gündür aranıyorTürk ve İspanyol merkez bankaları arasında mutabakat imzalandıİstanbul'un enflasyonu belli oldu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci