Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Şubat 2024 15:03
İdari personel sınav gözetmeni olabilir mi?
Üniversitede çalışan sözleşmeli idari personeller sınav gözetmeni olabilir mi?

Merve Nur Zengin
Aday Memur
01 Şubat 2024 15:10

Olabilir


Dgncnns
Aday Memur
01 Şubat 2024 15:39
sormanda fayda var ama benim bildiğim sadece lisans mezunu idari personel sadece gozetmenlik yapabiliyor diye biliyorum
Toplam 2 mesaj

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