Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2024 15:09
Nüfusa kayıtlı olduğun şehirde görev yapılabiliyor mu?

kütüğün oldu küçük şehire normal şartlarda gidilebiliyor mu? yasal olarak bi engel söz konusu mu


Turjela
Şef
01 Şubat 2024 15:25

Bildiğim kadarıyla kütüğünün bulunduğu şehir büyükşehir ise gidebiliyorsun ama küçük şehirse gidemiyorsun


Patron006
Aday Memur
01 Şubat 2024 15:38
kütük küçük şehirse gidemiyorsun
Toplam 2 mesaj

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