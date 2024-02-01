KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Şubat 2024 15:30
Dış Kaynak Muvazzaf Astsubay Yardim Eder Misiniz
FYT elemelerine giren arkadaşlarım vesikalık fotoğrafı goturmeye gerek var mi? Ayakkabı, telefon, kıyafetlerimizi kalabileceğimiz alan var mi?

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