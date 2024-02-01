Sınav Durumu

2022 yılında önlisans bölümünden mezun oldum. 2023 yılında da açıktan (aöf) 4 yıllık üniversite okuyorum ve bu yıl eylül ayında yapılacak 2024 önlisans KPSS sınavına girebilir miyim ? Eylül ayına kadar (sınava girmeden önceye kadar) AÖF'ten 2. sınıfa geçmem 2024 KPSS Önlisans sınavına girmeme engel olur mu?

2022 yılında önlisans bölümünden mezun oldum. 2023 yılında da açıktan (aöf) 4 yıllık üniversite okuyorum ve bu yıl eylül ayında yapılacak 2024 önlisans KPSS sınavına girebilir miyim ? Eylül ayına kadar (sınava girmeden önceye kadar) AÖF'ten 2. sınıfa geçmem 2024 KPSS Önlisans sınavına girmeme engel olur mu?