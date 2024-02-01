KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Şubat 2024 15:47
Sınav Durumu
2022 yılında önlisans bölümünden mezun oldum. 2023 yılında da açıktan (aöf) 4 yıllık üniversite okuyorum ve bu yıl eylül ayında yapılacak 2024 önlisans KPSS sınavına girebilir miyim ? Eylül ayına kadar (sınava girmeden önceye kadar) AÖF'ten 2. sınıfa geçmem 2024 KPSS Önlisans sınavına girmeme engel olur mu?

Leblebi123
Aday Memur
01 Şubat 2024 16:05

Engel olmaz


mehmetttkaraaa
Aday Memur
01 Şubat 2024 16:07
abi başka bir formda okumuştum lisans bölümünün belli bir sınıfına gelince lisans olarak sayılıyormuşsun. doğru mu?
Leblebi123, 9 dk. önce

Engel olmaz

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