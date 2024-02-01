Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Şubat 2024 16:02
AVRUPADA DEVLET OKULUNDA MÜHENDİSLİK ALANINDA YÜKSEK LİSANS KAZANDIM ADAY MEMURUM ADAYLIGIM BİTMEDEN

YARDIM EDERSENİZ COK SEVİNİRİM


Ateynanınoglu
Aday Memur
01 Şubat 2024 16:04

Adaylıgım bitmeden gidip memurlugu dondurma hakkım var mıdır varsa süresi ne kadardır


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 16:12
memurluğu dondurma diye bir şey yok üniversite değil burası 5 yıllık memur olduğunda bir yıl ücretsiz izin hakkın oluyor
Ateynanınoglu, 10 dk. önce

Adaylıgım bitmeden gidip memurlugu dondurma hakkım var mıdır varsa süresi ne kadardır

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Önlisans Kamuda işçiyim 28 Bin tl maaşKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Ocak maaşlarımızı yazalımicra ve banka blokesi hakkında sorum var.Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkBüyükşehir tazminatıBugün 12 de seçim beyannamesi varİTO Ocak ayı enflasyon %6.72Memurlar 5 Gün İzin Alamıyorlar mı

Sözlük

Kumpas 4 İçtenlik 1 mem.net radyo programı açsın 4 Birini tarif ederken tip diye betimlemek 1 tahdis 2 özlemek 2 mucize 1 ios 17.4 2 benzinin 7 lira olması 1 Zayiflamak için öneriler 2

Son Haberler

Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttıMEB Adaylık Eğitim Programının süresi uzatıldıZonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 75 gündür aranıyorTürk ve İspanyol merkez bankaları arasında mutabakat imzalandıİstanbul'un enflasyonu belli oldu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci