AVRUPADA DEVLET OKULUNDA MÜHENDİSLİK ALANINDA YÜKSEK LİSANS KAZANDIM ADAY MEMURUM ADAYLIGIM BİTMEDEN

memurluğu dondurma diye bir şey yok üniversite değil burası 5 yıllık memur olduğunda bir yıl ücretsiz izin hakkın oluyor

memurluğu dondurma diye bir şey yok üniversite değil burası 5 yıllık memur olduğunda bir yıl ücretsiz izin hakkın oluyor