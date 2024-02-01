KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Şubat 2024 16:03
AVRUPADA DEVLET OKULUNDA MÜHENDİSLİK ALANINDA YÜKSEK LİSANS KAZANDIM ADAY MEMURUM ADAYLIGIM BİTMEDEN

YARDIM EDERSENİZ COK SEVİNİRİM


Ateynanınoglu
Aday Memur
01 Şubat 2024 16:04

Adaylıgım bitmeden gidip memurlugu dondurma hakkım var mıdır varsa süresi ne kadardır


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 16:14

Aday memurken yıllık izin hakkın bile yok 1 yıl dolmadan ne memurluk dondurması üniversite mi donduruyorsun

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