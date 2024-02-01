Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 16:07
İstirahat Raporu

Arkadaşlar kolay gelsin, benim bi hastalığım var ne zaman iyileşir bilmiyorum inşallah çabucak iyileşir de soruma geçeyim, Doktor bana ilaç tedavisi veriyor Aylık istirahat raporu veriyor benim merak ettiğim acaba ne kadar istirahat raporu alabilirim bunun sınırı var mıdır? Hastane kaç aya kadar aylık rapor verebilir ya da Meb kaç aya kadar izin veriyor.

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