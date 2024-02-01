KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 16:36
Yeniden Atama Üni 657 4A dan SB 4B ye geçiş
Üniversite hastanesine 1 Kasım 2023 tarihinde ATT(Diğer sağlık personeli) olarak atandım. Ünvan değişikliği ile Sağlık bakanlığına sorunsuz geçebiliyordum. 15 Haziran 2023 de 657 4A kadroya geçtim ve ünvanım sağlık teknisyeni oldu(sağlık bakanlığı sağlık memuru olarak alıyor). Şu anda Sağlık bakanlığı atamasında tekrar tercih vereceğim. Tercih verirken tekrar ünvan değişikliği için dilekçe yazmam gerekli mi? ÇKYS ye düşmede bir sorun olur mu? Atama sürecinde bir sorun yaşar mıyım? İyi günler

Çok Yazılan Konular

15 Bin hemşire alımı Lise hemşireler !!Fizyoterapist il dağılımıÜniversiteden sağlık bakanlığına geçişSağlık bakanlığı Alım martı bulur muSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakÇocuk Gelişimi ATT lere kaç sayı gelirlisans hemşire sıralamalaboratuvar teknikerlerine kaç sıra gelir

Sözlük

Küçükken içindeki çocuğun ihtiyar olup,büyüdüğünde icindeki cocu 4 Charlize Theron 1 Jengar 1 iOS güvenlik açığı,USOM tarafından tespit edildi 1 Tesettürde dar ve kıvrık paça kot modası 3 akrep burcu kadını 8 statik elektrik 1 uluorta 1 Pomak 3 vampir 1

Son Haberler

Borsa günü rekorlarla tamamladı'Çağın ihtiyaçlarına uyumlu olarak yeni programlar üzerinde çalışıyoruz'Terör örgütü DEAŞ'a 'Kahramanlar-48' operasyonu: 15 gözaltıAltının kilogram fiyatı 1 milyon 983 bin liraya gerilediTCMB Başkanı Erkan İspanya ile imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci