Yeniden Atama Üni 657 4A dan SB 4B ye geçiş

Üniversite hastanesine 1 Kasım 2023 tarihinde ATT(Diğer sağlık personeli) olarak atandım. Ünvan değişikliği ile Sağlık bakanlığına sorunsuz geçebiliyordum. 15 Haziran 2023 de 657 4A kadroya geçtim ve ünvanım sağlık teknisyeni oldu(sağlık bakanlığı sağlık memuru olarak alıyor). Şu anda Sağlık bakanlığı atamasında tekrar tercih vereceğim. Tercih verirken tekrar ünvan değişikliği için dilekçe yazmam gerekli mi? ÇKYS ye düşmede bir sorun olur mu? Atama sürecinde bir sorun yaşar mıyım? İyi günler

Üniversite hastanesine 1 Kasım 2023 tarihinde ATT(Diğer sağlık personeli) olarak atandım. Ünvan değişikliği ile Sağlık bakanlığına sorunsuz geçebiliyordum. 15 Haziran 2023 de 657 4A kadroya geçtim ve ünvanım sağlık teknisyeni oldu(sağlık bakanlığı sağlık memuru olarak alıyor). Şu anda Sağlık bakanlığı atamasında tekrar tercih vereceğim. Tercih verirken tekrar ünvan değişikliği için dilekçe yazmam gerekli mi? ÇKYS ye düşmede bir sorun olur mu? Atama sürecinde bir sorun yaşar mıyım? İyi günler