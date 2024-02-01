Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 16:40
Yeniden atama Üni 657 4A dan SB 4B 3+1 e geçiş
Üniversite hastanesine 1 Kasım 2023 tarihinde ATT(Diğer sağlık personeli) olarak atandım. Ünvan değişikliği ile Sağlık bakanlığına sorunsuz geçebiliyordum. 15 Haziran 2023 de 657 4A kadroya geçtim ve ünvanım sağlık teknisyeni oldu(sağlık bakanlığı sağlık memuru olarak alıyor). Şu anda Sağlık bakanlığı atamasında tekrar tercih vereceğim. Tercih verirken tekrar ünvan değişikliği için dilekçe yazmam gerekli mi? ÇKYS ye düşmede bir sorun olur mu? Atama sürecinde veya sonrasında bir sorun yaşar mıyım? İyi günler

darkkinght
Memur
01 Şubat 2024 17:41

puan kaç hocam

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