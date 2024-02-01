Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2024 16:48
İnfaz koruma sürgün

Sürgünden kaç yıl sonra tayin istenebilir


BASKANN37
Aday Memur
01 Şubat 2024 16:50

3 yıl sonra isteyebilirsin, geldiğin yere dönme süresi 5 yıl


kimsesiz11
Aday Memur
01 Şubat 2024 17:03

Geldiğim şehire mi dönme sürem 5 yıl

BASKANN37, 2 saat önce

3 yıl sonra isteyebilirsin, geldiğin yere dönme süresi 5 yıl


Derviş-000
Aday Memur
01 Şubat 2024 17:09

Sürgün edildiğin yer dışında, 3 yıl sonra tayin olabilirsin. Sürgün edildiğin tarih itibariyle 8 yıl sonra ise geldiğin yer de dahil tayin yazabilirsin.

Not: Sonradan sürelerde kanuni bir değişiklik olmadıysa yukarıdaki gibidir olay.

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