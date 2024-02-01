KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Şubat 2024 17:22
gençlik çalışanı ne iş yapıyor

gsb de napıyorlar çoluk çocukla mı ilgileniyorlar onlara rehberlik tarzında bişeler mi yapıyorlar eğitim verme vs. tarzında

yoksa sadece kurs zamanları kayıtlarını alıp kimseyle muhatap olmuyorlar mı yıl boyunca?


mununga
Aday Memur
01 Şubat 2024 18:22

Gençlik ve spor bakanlığı memuru gibi düşünün vardiya muhabbeti vardı en son


İntihalci-girl
Aday Memur
01 Şubat 2024 18:24

ne vardiyası ya

mununga, 20 dk. önce

Gençlik ve spor bakanlığı memuru gibi düşünün vardiya muhabbeti vardı en son


mununga
Aday Memur
01 Şubat 2024 18:29

Sendikaya yazi geldiydi oradan biliyorum maç görevi de verirler, buro memurlarini gonderiyorlar aktif kurum sonuçta sgk degil.


mununga
Aday Memur
01 Şubat 2024 18:33

Vardıya değil düzeltiyorum esnek çalışma saatleri değişik biraz yapmışlar 8 saati yayma gibi

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