Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2024 17:57
İstifa İçin Acil Yardım

Kadrolu olarak çalışan birisi İstifa dilekçesini verdiği gün işi bırakabilir mi ? Diğer kurum fazla süre vermiyor sizce ne yapmayalım arkadaşlar yardımcı olabilecek birisi var mı ?

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