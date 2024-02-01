KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Şubat 2024 18:02
60 yaşında biri kpss ile merkezi atamalarla devlet memuru olabilir mi yaş sınırı var mı ?

açıktan alımlarda yas sınırı oluyor ama merkezide oluyor mu bir de en kolay okunan ve atanan üni bölümü nedir ?


diplomaliisciyiz
Memur
01 Şubat 2024 18:15

Yaş sınırı yok.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 18:15

Hemşirelerin ataması 75 i bile bulmuyor ama okunmasının kolaylığı tartışılır 2018 sınavı dönemi 60 lı puan ile atanan hemşir arkadaşım var


İntihalci-girl
Aday Memur
01 Şubat 2024 18:17

iğne yapamam diyor onun dışında kolay okunan ve atanan ne var ki mübaşir ve rehber öğretmenliği geldi aklıma ama.. 34 yas üstüne özel kontenjan var ya şimdi ondan

Mehmet-şeker, 27 dk. önce

Hemşirelerin ataması 75 i bile bulmuyor ama okunmasının kolaylığı tartışılır 2018 sınavı dönemi 60 lı puan ile atanan hemşir arkadaşım var


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 18:21

Adalet bakanlığı atamalarında yaş sınırı 30 ama bu yıl üniversite tercihlerinde +35 yaşlara ayrı kontenjan açıldı ama kpss için bilmiyorum çevre ve şehircilik alımında 37 yaşında iş arkadaşım atanmıştı ösym alımlarında denemek lazım

İntihalci-girl, 25 dk. önce

iğne yapamam diyor onun dışında kolay okunan ve atanan ne var ki mübaşir ve rehber öğretmenliği geldi aklıma ama.. 34 yas üstüne özel kontenjan var ya şimdi ondan


İntihalci-girl
Aday Memur
01 Şubat 2024 18:23

sence yeniden tıbbi sekreter alımı olur mu

Mehmet-şeker, 21 dk. önce

Adalet bakanlığı atamalarında yaş sınırı 30 ama bu yıl üniversite tercihlerinde +35 yaşlara ayrı kontenjan açıldı ama kpss için bilmiyorum çevre ve şehircilik alımında 37 yaşında iş arkadaşım atanmıştı ösym alımlarında denemek lazım


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 18:29

Hiç bilmiyorum sağlık atamalarının sıklığını ama onlar da düşük alınıyordu iki yıllık sağlık okunmalı bence

İntihalci-girl, 19 dk. önce

sence yeniden tıbbi sekreter alımı olur mu

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