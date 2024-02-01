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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : oto-danisman-expert
Sigortayı sınırsız yaptınız mı?
Resmi olarak ismi "Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası" olarak geçen, trafik sigortasının kaza başına teminatınız sınırsız yapıyor. indirim basamağınız yüksek ise 1000-1500 arası bi rakam isteniyor. Sizce gerekli midir?
Resmi olarak ismi "Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası" olarak geçen, trafik sigortasının kaza başına teminatınız sınırsız yapıyor. indirim basamağınız yüksek ise 1000-1500 arası bi rakam isteniyor. Sizce gerekli midir?
|Güvenlik kodu
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