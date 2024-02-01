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Editörler : oto-danisman-expert


01 Şubat 2024 18:30

Sigortayı sınırsız yaptınız mı?
Resmi olarak ismi "Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası" olarak geçen, trafik sigortasının kaza başına teminatınız sınırsız yapıyor. indirim basamağınız yüksek ise 1000-1500 arası bi rakam isteniyor. Sizce gerekli midir?

Bu ankete 11 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Resmi olarak ismi "Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası" olarak geçen, trafik sigortasının kaza başına teminatınız sınırsız yapıyor. indirim basamağınız yüksek ise 1000-1500 arası bi rakam isteniyor. Sizce gerekli midir?
Bu anketin sonuçları 08 Şubat 2024, 18:30 tarihinden sonra görüntülenecektir.

oflurecep
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 18:34

Kısa bir özet gerekirse, kaza yaptığınızda, şimdiki sigortalar genelde araç başına yapacağı hasar ödemesi 200 bin tl dir. Yani çarptığınız araçta hasar 300 bin çıktı diyelim, 200 bini sigorta ödüyor, 100 bin sizden çıkıyor. Çarptığınız araç lüks ise ve hasar 500-600 bin ise cebinizden 300-400 bin çıkar. Sınırsız yapınca üstüne ne kadar masraf çıkarsa çıksın karşılanıyor. Ama ufak kazalarda zaten sigorta yeterli olur.

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