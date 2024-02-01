Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 18:34
raporluyken ilişik kesme

Arkadaşlar norm fazlası olarak bir kuruma atandim. Dönem

sonunda ilişik kesmeyip rapor almistim. Taynimin çıktı kurum memurlar gibi calisilan yillik izne tabi olunan bir kurum. Yillik iznimden gitmemesi adına rapor almistim. Bugun raporumun son günüydü ilişiğimi kestim ama raporum mebbise islenmemisti. Müdürüme de soylemistim rapor aldigimi. Atandigim kurum ilisik kestigim için raporun geçersiz olduğunu söyledi. Raporluyken ilişik kesilemez mi basina gelen var mi

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