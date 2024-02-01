Değerli hukukçular kira konusunda yardım eder misiniz

3000 lira kira aldığım bir dairem var .Kİracım iyi biri.Kirası onun için uygun.Kirayı hep banka hesabıma yatırdı yıllardır.Eve girdiğinden beri diğer eski kiracılarım gibi ondan da hiçbir kirayı elden almadım.Hep banka hesabıma ibanı ma atıyor.

Ancak şu konular kafama takıldı ve net cevaplar alamadım.Cevap verirseniz tecrübeli arkadaşlardan bilgi almak isterim.

1.Kirayı yatırması için MEVCUT HESABIMIN BANKA İBAN NUMARASINI kontrata yazdım.Kirayı almak için ayrıca bir banka hesabı açmam gerekiyor muydu?

2. E- Devlette adıma yapılan kira ödemeleri diye bir kısım var.Eski kiracının ödemeleri o linkte çıkarken bu son bankaya yatıran kiracının ödemeleri gözükmüyor.Sanırım kirayı eft yaparken kira ödemesi diye seçmiyor.Bu ancak kiracının her ay gönderdiği dekont nuygulamasında eft die çıkıyor.Bu durum bana bir ceza doğurur mu?