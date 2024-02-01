Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 19:25
Açık öğretim sınavı görevli ücretleri hala yatmadı.
Sınav üzerinden epey zaman geçti ama hala yatmadı van / ipekyolu. Her yerde böyle mi? Bu yıl ödemeler genel anlamda neden gecikiyor?

ALİYAS
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 20:39
hangi sınav kasım ayında yapılan mı
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