KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Şubat 2024 19:35
TARIM 2024/4 PUANLARI YAZIYORUZ
TARIM 2024/4 74.16 muhasebe , bu arada puan kaça kadar düşer arkadaşlar yorumlayalim lütfen.

ugurcn5454
Aday Memur
01 Şubat 2024 20:15

72.79 halkla ilişkiler ve tanıtım


Dol8311
Memur
01 Şubat 2024 20:15

74.10 muhasebe


Dol8311
Memur
01 Şubat 2024 20:19

Branş sıralamanın nedir sizin

ugurcn5454, 42 dk. önce

72.79 halkla ilişkiler ve tanıtım


ugurcn5454
Aday Memur
01 Şubat 2024 20:40

kendi branşımda 668 hocam ama düşük kapatacağını düşünüyorum 70-80 arası puanlar atanacak sözleşmeli olduğu için..

Dol8311, 38 dk. önce

Branş sıralamanın nedir sizin


memuriyet400
Aday Memur
01 Şubat 2024 20:43
sadece halkla ilişkiler bölüm de var
Dol8311, 38 dk. önce

Branş sıralamanın nedir sizin


ugurcn5454
Aday Memur
01 Şubat 2024 20:52

toplam bütün bölümler dahil 4k felan dı.Ama dediğim gibi çoğu sözleşmeliye bu sene girdi ve büro yönetimi bölümlerinden nerdeyse hergün alım vardı açıktan ben normalde istanbul üniversitesini kazandım ama eğer tarım ve orman bakanlığı gelirse oraya sözleşme imzalayıcam.

memuriyet400, 14 dk. önce
sadece halkla ilişkiler bölüm de var
Toplam 6 mesaj

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