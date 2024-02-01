Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Şubat 2024 19:38
astsubay üst karargah hizmetleri hk.

Merhaba. Karargah astsubayı ne iş yapar, görev tanımı nedir? Eğitimine katılmak, olabilmek için gerekli şartlar nedir ve hangi aşamalardan geçmeliyiz? Sınavı nasıldır, mesleğin kaçıncı yıllarında başvurulabilmektedir? Eğitim süreci nasıldır? Genel olarak bu konuda İnternette fazla bilgi bulamadım.

Bilgisi olan değerli abilerim ve komutanlarım bilgilerini paylaşırsa mutlu olurum.

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