Taş yönünden şüpheli ekojenite bulgusu

Merhabalar abilerim kardeşlerim, Dış kaynak muvazzaf astsubay mülakatlarına girdim fyt yi başarıyla geçip sağlık için şehrime geldim. Sağlığa başladığımda usg yani ultrason raporumda " Her iki böbrekte en büyüğü solda orta kesimde 2.5mm çapında birkaç adet akustik gölgesi net izlenmeyen taş yönünden şüpheli ekojenite izlenmiştir" bulgusunu gördüm. Daha henüz polikinlikliğe gidip raporumu göstermedim. Araştırdığımda böbreklerde taş gözüken hastalarda Tsk sağlık yönetmeliği A53F2 maddesinden olumsuz rapor verildiğini öğrendim. Fakat hastaların hepsinde kesin bir bulgu vardı. Örnek veriyorum sol böbrekte 5mm çapında taş izlenmiştir diye. Ben de sadece şüphe bulgusu var, süreç nasıl ilerleyecek bir bilgisi veyahut daha önceden başına gelen bir abim kardeşim varsa forumda tecrübelerini öğrenmek isterim. Çok teşekkür ederim
Merhabalar abilerim kardeşlerim, Dış kaynak muvazzaf astsubay mülakatlarına girdim fyt yi başarıyla geçip sağlık için şehrime geldim. Sağlığa başladığımda usg yani ultrason raporumda " Her iki böbrekte en büyüğü solda orta kesimde 2.5mm çapında birkaç adet akustik gölgesi net izlenmeyen taş yönünden şüpheli ekojenite izlenmiştir" bulgusunu gördüm. Daha henüz polikinlikliğe gidip raporumu göstermedim. Araştırdığımda böbreklerde taş gözüken hastalarda Tsk sağlık yönetmeliği A53F2 maddesinden olumsuz rapor verildiğini öğrendim. Fakat hastaların hepsinde kesin bir bulgu vardı. Örnek veriyorum sol böbrekte 5mm çapında taş izlenmiştir diye. Ben de sadece şüphe bulgusu var, süreç nasıl ilerleyecek bir bilgisi veyahut daha önceden başına gelen bir abim kardeşim varsa forumda tecrübelerini öğrenmek isterim. Çok teşekkür ederim