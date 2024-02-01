KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Şubat 2024 20:26
Sözleşmeli Personel
Sözleşmeli personel alımı ile normal atamanın ne gibi farkları oluyor. Bilen aydınlatabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tüm 4001 ler bir çatı altında toplanmalı4001 alımlarıTarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirSağlık Bakanlığı Alımı 20245.5 ayda p3 ten 4 saat uykuyla 96 alınabilir mi?2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Tarım ve Gsb aynı anda atanmanın cezası var mı?Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ve gümrük muayene ilanı

Sözlük

çangal 4 Bugün olanlar 5 mucize 1 gülfeşan 4 uluorta 1 Uzayda yaşam için öneriler 5 İnsanları kategorize etmek 2 İçtenlik 1 Bursa'da gezilecek guzel yerler 7 benzinin 7 lira olması 1

Son Haberler

Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararıBiden'dan Yahudi işgalcilere yaptırım adımıBakan Bolat: 2024 ihracat hedefimiz 267 milyar dolarKurum: İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağızYÖK'ten yatay geçiş işlemleriyle ilgili önemli karar

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci