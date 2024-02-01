Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Şubat 2024 20:41
Bilgisayar Programcısı Kadrosu

Merhabalar...

Bilgisayar işletmeni kadrosundan unvan değişikliği sınavı ile programcı kadrosuna geçiş yapmak istiyorum..

Mezun olduğum okullar..

Önlisans: Web tasarımı kodlama (teknik Bölüm)

Lisans: Yönetim Bilişim Sistemleri

Unvan değişikliği sınavına başvurum kabul edilir mi ?

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