Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 20:41
Bugün bu ayın EKDERSİNİ alan il yada ilçeler oldu mu?

ARALIK AYInın ekdersini çoğu yerde aralık ayı sonunda atmayıp ocakta hatta ocagın 10 una kadar beklettiler. Ocak ayının ekdersini de, tatile dekgeldi mutemetler rahatça hazırlamıştır.

bugünden alan oldu mu yoksa ekdersler genel olarak her ay gecikmeli mi yatacak artık?


sinelt
Genel Müdür
01 Şubat 2024 20:42
İstanbul beylikdüzü aldı bugün.
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