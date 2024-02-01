Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 20:50
sözleşmeliden sözleşmeliye
sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışan biri sözleşmeli büro personelini kazanırsa cezasız geçiş yapabilir mi arkadaşlar?

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