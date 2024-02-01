Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


01 Şubat 2024 20:54
Kredi kartı düzenleme??

Merhaba arkadaşlar bilgisi olan bilgilendirirse çok sevinirim. Kredi kartlarına kısıtlama gelecek diyorlar doğru mu net bilgisi olan varmı çünkü ben oradan kartlar arası para gönderip kredilerimi ödüyorum. Kesin böyle birşey olur mu kartım kapatılır mi acaba


Handemiy
01 Şubat 2024 21:33

Arkadaşlar bankada tanidigi fln olan yok mu bilgi edinebilecek?


E.Kayı Han
Editor
01 Şubat 2024 21:46

Kredi kartından nakit avans çekip yatırım yapanlara yönelik bir düzenleme. Senlik bir durum olmaz.


Handemiy
01 Şubat 2024 22:46

Milletin yatırım yaptığını nasıl anlayacaklar ki mesela? Benim 2 kredi akrabanın hesabında onları kredi kartından para çekerek ödeyeceğim ama banka yatırım olarak çektiğimide düşünebilir ozaman bunun nasıl bilecekler onu merak ediyorum

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