Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2024 20:57
Polislikten Tarım Orman Bakanlığı şoför kadrosuna geçilir mi?

Değerli meslektaşlarım hayırlı akşamlar herkese hayırlı akşamlar bir konu hakkında sizin düşüncelerinizi merak ediyorum tarım orman bakanlığı Türkiye'nin hemen her iline 657-4B sözleşmeli D ehliyetli şoför ünvanında atama yapacak mülakatsız. Klavuzu ösym yayınladı Ben de geçen yıl önlisans kpssden 88 aldım ve ehliyet sınıflarının hepsini tamamladım.Bu yüzden %99 isteğim ile yerleşicem..(önceki foför atamalırında herkes 84-85 le yerleşti) 2012de İstanbulda başladım mesleğe ve şark yapıp yine istanbula geldim.4 yıldır da koruma büroda 12-24 çalışıyorum.Eşim de kadrolu hemşire.. İstanbuldan da epey sıkıldık artık. Küçük bir yere gitme düşüncemiz var.Mesleğin sıkıntılarını zaten yazmaya gerek yok hiç bir zaman çözülemeyecek sorunlar dağ gibi büyümüş durumda Mesela Bu ay 276. saat çalışmışım...İstediğim ilde sizce 8-5 hafta sonu, resmi dini bayramların olduğu şoför ünvanında yeni bir kuruma geçmek mantıklı mı Yoksa 55 e kadar mesleğe devam mı..


omresl
Şube Müdürü
01 Şubat 2024 21:00
Eğitim durumun da önlisans mı

Yunusp3475
Aday Memur
01 Şubat 2024 21:01

Evet önlisans. Lisansı tamamlamadım

omresl, 2 saat önce
Eğitim durumun da önlisans mı

omresl
Şube Müdürü
01 Şubat 2024 21:02
Tm o zaman düşünme kardeş geç

omresl
Şube Müdürü
01 Şubat 2024 21:04
Puanında iyi yerleşme ihtimalin yüksek. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir.

Yunusp3475
Aday Memur
01 Şubat 2024 21:06

Polislikte EN AZ 250 saate karşılık 47 bin tl.. (saati 188 tl)

Şoförlükte 160 saate karşılık 34 bin tl (saati 212 tl)


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
01 Şubat 2024 21:06
hiç düşünme fırsat ayağına gelmiş hakkında hayırlı olsun

Yunusp3475
Aday Memur
01 Şubat 2024 21:08

İnşallah devrem

siyahbeyaz88, 2 saat önce
hiç düşünme fırsat ayağına gelmiş hakkında hayırlı olsun

omresl
Şube Müdürü
01 Şubat 2024 21:08
Özelin kapalı açabilir misin
Yunusp3475, 2 saat önce

Polislikte EN AZ 250 saate karşılık 47 bin tl.. (saati 188 tl)

Şoförlükte 160 saate karşılık 34 bin tl (saati 212 tl)


Yunusp3475
Aday Memur
01 Şubat 2024 21:10

Açıyorum devrem

omresl, 2 saat önce
Özelin kapalı açabilir misin

reddblackk
Aday Memur
01 Şubat 2024 21:37
2 saniye düşünmem geçerim düşünürsem de o 2 saniye için kendime kızarım ondan sonra tekrar geçmeye karar veririm

Joplu Çoban
Memur
01 Şubat 2024 21:39
Kanka 8-5 gihe geçmeye bak 38-39 alırsın, haftasonu tatil şoförlükten daha iyi.

Yunusp3475
Aday Memur
01 Şubat 2024 21:59

Vala devrem emniyetten bıkmışız heralde ya başka bir kuruma geçsek daha iyi yolacak. Muhtemelen tercih yapıcam bakalım artık

Joplu Çoban, 1 saat önce
Kanka 8-5 gihe geçmeye bak 38-39 alırsın, haftasonu tatil şoförlükten daha iyi.
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