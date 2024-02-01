Polislikten Tarım Orman Bakanlığı şoför kadrosuna geçilir mi?

Değerli meslektaşlarım hayırlı akşamlar herkese hayırlı akşamlar bir konu hakkında sizin düşüncelerinizi merak ediyorum tarım orman bakanlığı Türkiye'nin hemen her iline 657-4B sözleşmeli D ehliyetli şoför ünvanında atama yapacak mülakatsız. Klavuzu ösym yayınladı Ben de geçen yıl önlisans kpssden 88 aldım ve ehliyet sınıflarının hepsini tamamladım.Bu yüzden %99 isteğim ile yerleşicem..(önceki foför atamalırında herkes 84-85 le yerleşti) 2012de İstanbulda başladım mesleğe ve şark yapıp yine istanbula geldim.4 yıldır da koruma büroda 12-24 çalışıyorum.Eşim de kadrolu hemşire.. İstanbuldan da epey sıkıldık artık. Küçük bir yere gitme düşüncemiz var.Mesleğin sıkıntılarını zaten yazmaya gerek yok hiç bir zaman çözülemeyecek sorunlar dağ gibi büyümüş durumda Mesela Bu ay 276. saat çalışmışım...İstediğim ilde sizce 8-5 hafta sonu, resmi dini bayramların olduğu şoför ünvanında yeni bir kuruma geçmek mantıklı mı Yoksa 55 e kadar mesleğe devam mı..