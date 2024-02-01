mazeret tayin sayfası

Arkadaşlar ilk bölümü doldurup kesinleştirmeden döküman ekeleyemiyoruz ilk bölümde kadrolu öğretmen eşin tabi olduğu istihdam türü 4/A 4/B ve 4/C çıkıyor tabi olduğumuz sigorta kolu 4/C yoksa 4/A mı gireceğiz yardımcı olursanız seviniriz bizim önce 4/A ydı sonra hizmet dökümünde de 4/C diye 4/C girdik yanlış mı yaptık acaba

Arkadaşlar ilk bölümü doldurup kesinleştirmeden döküman ekeleyemiyoruz ilk bölümde kadrolu öğretmen eşin tabi olduğu istihdam türü 4/A 4/B ve 4/C çıkıyor tabi olduğumuz sigorta kolu 4/C yoksa 4/A mı gireceğiz yardımcı olursanız seviniriz bizim önce 4/A ydı sonra hizmet dökümünde de 4/C diye 4/C girdik yanlış mı yaptık acaba