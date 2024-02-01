Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 21:04
mazeret tayin sayfası
Arkadaşlar ilk bölümü doldurup kesinleştirmeden döküman ekeleyemiyoruz ilk bölümde kadrolu öğretmen eşin tabi olduğu istihdam türü 4/A 4/B ve 4/C çıkıyor tabi olduğumuz sigorta kolu 4/C yoksa 4/A mı gireceğiz yardımcı olursanız seviniriz bizim önce 4/A ydı sonra hizmet dökümünde de 4/C diye 4/C girdik yanlış mı yaptık acaba

gökhan0202
Aday Memur
01 Şubat 2024 21:05
döküman ekle kısmına geçtiğimiz için artık sayfaya müdahalede edemiyoruz bakanlığı arasak açarlar mı acaba
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