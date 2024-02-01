Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2024 21:04
Göz rahatsızlığından dolayı Gihe geçme

Arkadaşlar göz ile ilgili rahatsızlığım dolayısı ile d dilimi rapor aldım şuan SGK da 1 aydır.. araştırdığım kadarı ile SGK eski kayıtlara bakıyormus bende baktım eğitimden önce göz muayenesi ile ilgili hiçbir kaydım yok fakat mezun olmaya 1 ay kala özel bir hastanede bu tanı konmuş bir sıkıntı yaşarmıyım sizce

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