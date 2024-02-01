Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 22:11
3+1 45/a eş mazereti ile yer değişikliği kurası

Merhaba arkadaşlar eşi sağlık bakanlığında kadrolu 657 sağlık personeli olan, 45/A li sağlık personeli es mazereti tayini istediğinde eşinin yanına gidebilir mi yoksa başvuru için red mi gelir.? Daha önce bu şekilde es mazereti ile giden veya eşi 657 olup kuraya basvurup yanına giden arkadaşlar varmı


Farukbey.
Aday Memur
01 Şubat 2024 22:31

Bende ayni durumdayim net bi cevap bulamadim

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