Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 22:24
DYK Kursları müdürü ek ders alabilirmi?
Arkadaşlar DYK da Kurs Md. Yrd. 2 saat ücret aldığı halde Cumartesi tamgün çalışan Kurs Müdürü ücret alabilirmi? Neye göre?

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