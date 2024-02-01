KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 22:34
Attler

Herkese iyi akşamlar eşim ATT 3000 branş bazında sıralaması var ösymde. Şimdiye kadar 1000 civarı atama oldu 500 civarıda şimdi alıcak eşimin önündeki 1500 kişiden kaçı tercih vermeyecektir kaçının diploması yanmıştır sizce ? Çok mantıklı bi soru değil farkındayım ama asıl sormak istediğim atanma şansı varmı ?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
01 Şubat 2024 23:02

1500 kişiden maksimum 2000 e kadar sapma olur bence.

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