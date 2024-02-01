Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2024 22:36
Nevşehirde olan abiler cevaplayabilir mi

Herkese hayırlı geceler, hep mesleki dertler sıkıntılar konuşuluyor. Nevşehirde görev yapan abilerim var mı cevaplayabilir mi şehir ile ilgili özelden birşeyler sormak istiyorum mümkünse

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