KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea



Becayiş istiyor
01 Şubat 2024 22:43
Aday memurluk ve temel ve hazırlayıcı eğitim

Merhaba hocalarım ben bir kuruma atandım kurumum bana temel aday memur eğitimi verdi online ve sınav yapacaklarını söylediler bu çok önemli bir sınav mı kalırsam memurluktan atılacağımı söylediler kimi de formalite icabı bir sınav olduğunu söyledi aranızda nasıl bir sınav olduğunu bilen var mı

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