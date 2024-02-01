Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Şubat 2024 22:47
Öğretim Elemanı Güvenlik Soruşturması

Merhabalar. Bir devlet üniversitesinde öğretim görevliliğini kazandım. İlk kez memurluğa atananlar için kurumun yönetmeliğinde hem arşiv soruşturması hem güvenlik soruşturması yapılır yazıyor.

Tahminen kaç gün sürer bu süreç? Eski işimden istifa etmem gerekiyor ihbar sürem 28 gün.

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