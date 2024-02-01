KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Şubat 2024 23:11
KPSS HEDEF

Merhaba arkadaşlar kpss sürecinde yüksek puan almayı hedefleyenlerin bir arada oldugu watsapp grubu kurmak istiyorum .

Bu surec icerisinde gelistirmek calisma arkadalariyla eksiklerini tamamlayabilecigi yorum ve tartismanin olacagi soru paylasimu olan bir grup bu , katilmak isteyen olursa linki aşağıya bırakıyorum

https://chat.whatsapp.com/H40X4HxrouJ2tczi9KoOAt


EMRİDAD-1
Aday Memur
01 Şubat 2024 23:14

Bu süreç içerisinde kendinizi gelistirwbileceginiz aktif bir tartışma ortamının saglanacagi grup dem


EMRİDAD-1
Aday Memur
01 Şubat 2024 23:16

Arkadaslar kusura bakmayin bu platfirmda yeniyim ve yazilarim eksik cikiyor . kisacasi grubun amaci kpss sürecinde kendinizi gelistirebileceginiz aktif bir tartışma ortamının saglanacagi grup kurmak istedim .katilirsaniz sevinirim .

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.4001 alımlarıTüm 4001 ler bir çatı altında toplanmalıTarım ve Gsb aynı anda atanmanın cezası var mı?2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ve gümrük muayene ilanıTarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirTercih Yapacak Olanlara DuyuruTarım Orman Bakanlığı Açıklanmış nereye atanamadınız :D

Sözlük

bazı insanlara güvenmeyeceksin 10 mucize 1 ev yapımı köfte 1 Zayiflamak için öneriler 2 hissi kablel vuku 1 asalak yaşam formu 1 Takıntı problemi 2 iOS güvenlik açığı,USOM tarafından tespit edildi 1 vampir 1 uluorta 1

Son Haberler

Dava açtığı mevzuatın mülga olduğundan haberi yoktu, masraf İdareye yüklendiMEB, ders kitabı ihtiyacının belirlenmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu2 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıBakan Yumaklı: 6 bin 418 adet sulak alan kayıt altına alındıKilise saldırısı zanlıları adliyeye sevk edildi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci