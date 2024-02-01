İl ve ilçe mutemetlerine hayırlı olsun

Okullardaki memur ve müdür yardımcılarının işleri il MEM ve ilçe MEM deki memurlara bırakıldı .

Eğitim-Bir-Sen olarak KİK?e taşıdığımız bir talebimiz daha kabul edildi.

Öğrenci ve çalışanlara ait SGK prim işlemleri artık okul müdürlüklerince yapılmayacak.

Eğitim-Bir-Sen olarak MEB KİK gündemine taşıdığımız; MEB, SGK ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na başvurarak düzenleme talep ettiği SGK prim yükümlülüğü konusunda Bakanlıkça somut adım atıldı; sorun çözüldü.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın yazısıyla okul müdürlüklerindeki öğrenci ve personelin maaş, ücret, ek ders, SGK primi ve benzeri giderlere ilişkin her türlü tahakkuk ve ödeme işlemleri il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilecek; Okul ve kurumlarca maaş, ücret, ek ders, SGK prim işlemleri yapılmayacak.

Okul yöneticilerini kendi kusurları olmaksızın gerçekleşen iş ve işlemler nedeniyle yüklü miktarlarda idari para cezalarıyla karşı karşıya bırakan hatalı uygulamalara son verilmesini sağlayacak bu kararı yerinde ve doğru buluyoruz. Okul yöneticiliğini eğitim-öğretim dışındaki bürokratik yükümlülükten arındıran kararda imzası bulunan Bakan Sn. @Yusuf__Tekin ?e teşekkür ediyorum.