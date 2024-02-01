Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 23:14
Emekli hemsire yıpranma dilekçesi veren var mi

Haziran l 2023 emekli oldum yıpranma eklenmedi diye dilekçe verdim 5 ay 10 gun eklendi ama tazminat alacak miyim bilmiyorum toplam hizmet süresi ve kazanılmış hak ayni olmuyor mu bilen vr mi

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