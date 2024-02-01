KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 23:21
Lisans hemşirelik istanbul

İstanbul için 4000 hemşire kadro açılmış buraya mı yığılma olur sizce düşük sıralamalar için özellikle deprem bölgeleri daha az alabilir mi

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